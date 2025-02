Nvidia: crescita record nel settore dell'AI, nonostante DeepSeek

Nvidia continua a consolidare la sua leadership nel settore dell'intelligenza artificiale, registrando risultati finanziari straordinari che superano ogni previsione. Nonostante l'emergere di nuove tecnologie AI come il modello open source DeepSeek R1, il CEO Jensen Huang ha ribadito la solidità dell'azienda e il suo ruolo chiave nel mondo dell'AI e del calcolo ad alte prestazioni, ritenendo che la concorrenza non rappresenti una minaccia immediata.

I dati finanziari del quarto trimestre 2024 sono da record, con entrate pari a 39,3 miliardi di dollari, un aumento impressionante del 78% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questi risultati hanno superato le aspettative di Wall Street e quelle interne di Nvidia. Per il prossimo trimestre, l'azienda prevede di raggiungere 43 miliardi di dollari di fatturato, segnalando una continua espansione per il 2025.

Il settore Data Center, che è il principale motore di crescita di Nvidia, ha visto un incremento annuale del 142%, totalizzando 115,2 miliardi di dollari nel 2024. Nel solo quarto trimestre, questo segmento ha generato 35,6 miliardi di dollari, segnando un aumento del 16% rispetto al trimestre precedente e un impressionante 93% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Tutto ciò nonostante il clamore suscitato da DeepSeek

L'enorme domanda di intelligenza artificiale e calcolo ad alte prestazioni ha spinto Nvidia a dominare il mercato, con la richiesta di chip avanzati come il Blackwell, pensato per applicazioni di ragionamento AI. Huang ha definito il chip Blackwell come un prodotto essenziale per il mercato dei supercomputer e dei modelli AI, dichiarandolo “richiestissimo” e fondamentale per il futuro della tecnologia.

Nonostante il clamore suscitato dal lancio di DeepSeek R1, un modello AI open source che promette prestazioni elevate a costi inferiori, Huang ha minimizzato l'impatto che questa innovazione potrebbe avere sulla crescita di Nvidia. Ha definito DeepSeek R1 una "eccellente innovazione" che contribuirà a spingere l'adozione dell'AI, ma ha aggiunto che questo non costituisce una minaccia diretta, ma piuttosto un'opportunità.

Inoltre, Huang ha messo in evidenza come modelli come DeepSeek R1 richiedano un consumo energetico significativamente maggiore, fino a 100 volte rispetto alle AI tradizionali. Questo potrebbe spingere ulteriormente la domanda di hardware Nvidia, trasformando la concorrenza in un’opportunità di crescita per l'azienda, che continuerà a beneficiare della sua posizione dominante nel settore dell'AI.