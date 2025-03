NVIDIA: assistente AI arriva finalmente nell'app ufficiale

G-Assist di NVIDIA è nato come pesce d'aprile del 2017, prima di diventare una vera e propria demo tecnologica l'anno scorso e oggi un assistente AI funzionante per i possessori di GPU RTX. Project G-Assist è ora disponibile all'interno dell'app NVIDIA e aiuterà a ottimizzare le impostazioni di gioco e di sistema. Inoltre, è in grado di misurare i frame rate e persino modificare l'illuminazione sui dispositivi connessi. G-Assist funziona come un assistente AI tramite prompt vocali o di testo. Gli utenti possono quindi porre domande come ad esempio "Come funziona la generazione di frame DLSS?". In pochi secondi, l'assistente fornirà un output simile a ChatGPT. Ciò che diventa molto più interessante è la possibilità di chiedere a G-Assist di ottimizzare i giochi per le migliori prestazioni o qualità dell'immagine. Inoltre, gli utenti possono fargli controllare l'illuminazione dei dispositivi supportati da Logitech, Corsair, MSI e Nanoleaf.

NVIDIA: necessari 12 GB di VRAM per usare G-Assist

Gli utenti possono anche chiedere a G-Assist di NVIDIA di analizzare e ottimizzare l'intero PC. L’assistente potrà rilevare se un gioco ha un limitatore di frame rate, se le prestazioni della GPU sono limitate. Inoltre, può mostrare suggerimenti per migliorare le prestazioni complessive. L’assistente può persino rilevare se le frequenze di aggiornamento non sono al massimo su un display e consigliare opzioni come l'overclocking di una GPU o l'abbassamento della risoluzione di gioco per raggiungere un frame rate desiderato.

G-Assist utilizza un modello di linguaggio locale di piccole dimensioni che richiede quasi 10 GB di spazio per le funzioni dell'assistente e le capacità vocali. L'assistente AI funziona su una varietà di GPU desktop RTX serie 30, 40 e 50. Tuttavia, gli utenti avranno bisogno di una scheda con almeno 12 GB di VRAM. G-Assist è disponibile come parte di un aggiornamento dell'app NVIDIA che include anche nuove opzioni di override DLSS e la possibilità di regolare le impostazioni di ridimensionamento e colore del display. Gli utenti possono scaricare l'app NVIDIA dal sito ufficiale dell’azienda.