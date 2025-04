Nvidia amplia le funzionalità di G-Assist con nuovi plugin tra cui Spotify e Twitch

L'intelligenza artificiale si evolve, diventando sempre più versatile e personalizzabile grazie all'ultimo aggiornamento di Nvidia. La nota azienda californiana ha trasformato il suo assistente, G-Assist, da semplice strumento per il gaming a una piattaforma multiuso in grado di integrarsi con servizi popolari come Spotify e Twitch. Questa rivoluzione è resa possibile dall'introduzione dei plugin personalizzabili, sviluppabili direttamente dalla community.

Il cuore di questa trasformazione è rappresentato dal nuovo Plugin Builder di G-Assist, una piattaforma avanzata basata su ChatGPT. Grazie a questo strumento, sviluppatori e appassionati possono ampliare le funzionalità dell'assistente creando connessioni con API esterne e strumenti di terze parti. Questo sistema apre la strada a un ecosistema in continua espansione, offrendo agli utenti infinite possibilità di personalizzazione.

Biblioteca iniziale e requisiti hardware

La biblioteca iniziale di plugin, già disponibile su GitHub, include una serie di funzionalità innovative. Tra queste, spiccano il controllo vocale di Spotify, l'integrazione con Google Gemini per conversazioni avanzate, il monitoraggio delle dirette Twitch preferite e la gestione dell'illuminazione RGB e delle ventole su periferiche di diversi brand. Inoltre, gli utenti possono accedere a strumenti che permettono il controllo in tempo reale dei prezzi azionari e a servizi di aggiornamenti del meteo, rendendo G-Assist uno strumento utile anche nella vita quotidiana.

Un aspetto cruciale di questa evoluzione riguarda i requisiti hardware. G-Assist funziona localmente, sfruttando un modello linguistico compatto progettato per operare sulle GPU della serie RTX. Per utilizzare questa piattaforma, è necessario disporre di una scheda grafica delle serie RTX 30, 40 o 50 con almeno 12GB di VRAM, oltre a circa 10GB di spazio di archiviazione. Questo approccio garantisce prestazioni elevate e sicurezza dei dati, poiché l'elaborazione avviene direttamente sul dispositivo dell'utente.

Già disponibile al download

L'apertura dello sviluppo alla community attraverso GitHub rappresenta una mossa strategica da parte di Nvidia. Consentendo agli utenti di contribuire alla creazione di nuovi plugin, l'azienda mira a costruire un ecosistema dinamico e in continua crescita. Questo approccio collaborativo non solo amplia le possibilità offerte da G-Assist, ma promuove anche l'innovazione e la creatività tra gli sviluppatori.

Per chi desidera provare questa nuova versione di G-Assist, è possibile scaricarla come componente opzionale dell'applicazione Nvidia per Windows. L'installazione è semplice e permette di accedere immediatamente a tutte le funzionalità offerte dalla piattaforma, inclusi i plugin personalizzabili. Questa evoluzione segna un cambio di paradigma significativo per Nvidia, che trasforma un assistente pensato per il gaming in uno strumento versatile e adattabile a molteplici esigenze quotidiane.