Nvidia aggiorna i driver con il rilascio della versione 576.02

Il tanto atteso aggiornamento dei driver 576.02 di Nvidia è finalmente disponibile, ponendo fine ai numerosi problemi di stabilità che hanno afflitto gli utenti negli ultimi mesi. Questo update rappresenta una svolta significativa, risolvendo criticità legate alle GPU e introducendo miglioramenti rilevanti, tra cui il supporto per la nuova RTX 5060 Ti e ottimizzazioni per DLSS 4, una tecnologia chiave per il miglioramento delle prestazioni grafiche.

L'aggiornamento, che sostituisce la versione precedente 572.83, si concentra principalmente su problemi di stabilità segnalati dagli utenti, in particolare con l'introduzione della serie RTX 50. Tra le principali problematiche risolte si segnalano le schermate blu durante l'uso del Multi Frame Generation, schermi neri casuali con le GPU più recenti e instabilità nel funzionamento combinato di DLSS Frame Generation e GSYNC. Questi miglioramenti sono fondamentali per garantire un'esperienza più fluida e affidabile.

Un'attenzione particolare è stata dedicata alla risoluzione di bug in titoli molto popolari. Ad esempio, i crash imprevisti in Fortnite sono stati eliminati, mentre in Star Wars Outlaws è stato risolto il problema del blocco dopo lunghi periodi di inattività. Anche Overwatch 2 ha beneficiato di correzioni significative, eliminando problemi di stuttering con VSYNC attivo. Altri titoli che hanno ricevuto miglioramenti includono Hellblade 2, Control, The Last of Us Part 1 e Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Due pagine di note di rilascio dell'aggiornamento

Parallelamente al rilascio del nuovo driver, Nvidia ha lanciato la RTX 5060 Ti, una GPU che si posiziona come una soluzione ideale per chi cerca elevate prestazioni a un prezzo competitivo, disponibile a partire da 379 dollari. Questo lancio mira a consolidare la leadership dell'azienda nel segmento delle schede grafiche di fascia media, offrendo un'opzione interessante per i gamer e i creatori di contenuti.

Un aspetto che ha attirato l'attenzione degli utenti è la completezza delle note di rilascio dell'aggiornamento 576.02, che occupano ben due pagine. Questo livello di dettaglio sottolinea l'impegno di Nvidia nel rispondere alle esigenze degli utenti e nel recuperare la fiducia, in parte compromessa dai problemi riscontrati con l'introduzione delle nuove tecnologie. L'azienda dimostra così di voler garantire una maggiore trasparenza e una migliore comunicazione con la propria community. Nonostante l'ottimismo, resta da verificare se questo aggiornamento riuscirà a risolvere tutte le criticità segnalate dagli utenti.