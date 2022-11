Nuovo tablet Fire 7, prezzo SUPER per il piccolo di casa Amazon (-31%)

Un tablet onesto, che ha sempre fatto del prezzo la sua arma migliore, è il protagonista delle offerte di oggi del Black Friday Amazon. Rispetto a un prezzo consigliato di 79,99€, grazie allo sconto del 31% compri il nuovo Fire 7 a soli 54,99€. È il tablet ideale per i tuoi genitori, che da tempo ti chiedono un dispositivo un po' più grande del telefono per guardare i film e le serie tv dei principali servizi streaming, come Prime Video, Netflix, Disney+ e NOW. E in più puoi usufruire anche del pagamento rateale Amazon: anziché sborsare 54,99€ subito, puoi pagare in cinque comode rate mensili da 11,00€.

Nuovo tablet Fire 7

Rispetto al 2019, i miglioramenti dal punto di vista hardware si fanno sentire tutti. A partire dal processore quad-core, che offre prestazioni superiori del 30% se confrontate con quelle dei modelli precedenti. Netto passo in avanti anche sul fronte della scheda grafica, con l'impiego di una GPU del 2020 anziché del 2014. Raddoppia anche la memoria RAM (da 1 a 2 GB), per un'esperienza d'uso adatta a tutti, anche per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia.

Se poi ami leggere o ascoltare gli audiolibri, il nuovo tablet Fire 7 è il regalo perfetto per le imminenti festività natalizie, quando potrai dedicarti alla lettura o all'ascolto di un libro in totale relax davanti al camino acceso. Fire 7 è anche un ottimo compagno di viaggio per i più piccoli, che si trovano a loro perfetto agio con le dimensioni ridotte del dispositivo. A tutto questo, aggiungiamo che il piccolo tablet di casa Amazon supporta pienamente la sostenibilità ambientale (il 35% della plastica è riciclata post-consumo).

Cogli al volo l'offerta del Black Friday Amazon e regala(ti) il nuovo tablet Fire 7 a soli 54,99€ anziché 79,99€. Anche a rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.