Nuovo standard NFC: novità in vista per i pagamenti contactless

Una nuova era per i pagamenti contactless si apre con l'introduzione del nuovo standard NFC Release 15, che promette di modificare l'interazione tra dispositivi smart e terminali di pagamento. Questo aggiornamento quadruplica la distanza operativa della tecnologia NFC, portandola dagli attuali 0,5 centimetri a 2 centimetri, migliorando significativamente l'affidabilità e la semplicità d'uso nelle transazioni quotidiane.

Estensione della portata operativa

Il cambiamento più rilevante riguarda proprio l'estensione della portata operativa. Grazie a questa innovazione, l'allineamento tra dispositivi sarà notevolmente semplificato, garantendo un'esperienza più fluida e immediata. Per esempio, servizi come Apple Pay beneficeranno di un riconoscimento più rapido, eliminando le difficoltà legate al posizionamento preciso dei dispositivi. Questo è un passo avanti cruciale, soprattutto per i dispositivi smart di piccole dimensioni, come smartwatch e anelli intelligenti, dove l'uso della tecnologia NFC può risultare più complesso.

Risposta alle esigenze del mercato

L'NFC Forum, l'organismo responsabile dello sviluppo di questo standard, ha progettato la nuova versione per rispondere alle crescenti esigenze del mercato. La Release 15 si distingue per una maggiore affidabilità e un raggio d'azione esteso, rendendola ideale per applicazioni avanzate. Un esempio pratico è la possibilità di accumulare punti fedeltà durante un pagamento, un'operazione che richiede una sincronizzazione precisa e veloce tra dispositivi.

Riduzione della precisione

Un ulteriore vantaggio di questa evoluzione è la riduzione della necessità di allineare con precisione i chip NFC ai terminali. Questa caratteristica è particolarmente utile per i dispositivi di piccole dimensioni, che stanno guadagnando sempre più spazio nella vita quotidiana degli utenti. Gli smartwatch, gli anelli intelligenti e altri accessori wearable potranno ora sfruttare la tecnologia NFC in modo più intuitivo, migliorando l'esperienza d'uso e ampliando le possibilità di integrazione con altri sistemi.

Disponibilità e rollout

Attualmente, lo standard Release 15 è disponibile esclusivamente per le aziende premium dell'NFC Forum, tra cui colossi tecnologici come Apple, Google, Sony e Huawei. Queste aziende possono già iniziare a implementare la nuova tecnologia nei loro prodotti, anticipando un futuro in cui la tecnologia NFC sarà ancora più diffusa e versatile. Tuttavia, la certificazione di conformità per il pubblico sarà accessibile solo entro l'autunno. Rimane inoltre incerto se i dispositivi già in commercio potranno essere aggiornati per supportare il nuovo standard.