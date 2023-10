Ti ritrovi a dover sostituire il tuo vecchio telefono? Sei nel posto giusto perché abbiamo in serbo per te un prodotto davvero notevole che ora su Amazon è anche in offerta! Si tratta del nuovissimo smartphone OPPO A98.

Grazie allo sconto Amazon questo Oppo è tuo a soli 279,90 euro. Ma ovviamente su Amazon le sorprese sono sempre in agguato, difatti grazie al servizio Cofidis hai la possibilità di dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero.

In questo modo inizi da subito a usare il tuo telefono nuovo di zecca ma lo paghi con tutta calma!

Smartphone OPPO A98: tripla fotocamera da 64MP, display da 6,7 pollici Full HD+ e batteria a 5000mAH

Il nuovo Oppo è davvero un piccolo gioiellino e lo è non solo per il prezzo conveniente e rateizzabile ma anche per le caratteristiche di rilievo, scopriamole insieme.

Questo smartphone è dotato di un fantastico e ampio display da 6.72 pollici 120 HZ LDC Full HD+ con protezione visiva.

Lato fotocamere invece abbiamo un sistema a tripla fotocamera I.A . rispettivamente di 64 MP + 2 MP + 2 MP, la fotocamera frontale da 32 MP per selfie da urlo e ovviamente il flash posteriore per scattare foto bellissime in qualsiasi condizione di luce.

In merito invece alle funzioni della fotocamera disponi di: Foto, Panorama, Microscopio, Macro, Video, Multi-scene Video, Modalità Night, Modalità Portrait, Modalità Ultra Clear, Time Lapse, Slow Motion e Google Lens.

La batteria da 5000 mAh ti regalerà un'esperienza di lunga durata con anche la comodissima ricarica rapida SUPERVOOC67W .

Sblocco schermo: Sblocco laterale.

Non aspettare oltre perché sono già tantissimi coloro che lo stanno mettendo nel proprio carrello. Acquistalo ora su Amazon!

