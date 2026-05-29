Nuovo sito web quest'estate? Ecco perché scegliere IONOS

Insieme alle festività natalizie, l’estate è il periodo dell’anno più propizio per aprire un nuovo sito web, vuoi per il tempo a disposizione vuoi per la volontà di trasformare pensieri e parole in fatti concreti. Per la creazione di un sito occorre affidarsi a un servizio di web hosting affidabile e in grado di fornire strumenti intuitivi anche a chi non ha alcuna conoscenza né in campo informatico né tantomeno in programmazione: l’identikit appena tracciato porta a IONOS, azienda tedesca che tra le altre cose permette di creare un sito in pochi minuti grazie al suo website builder con AI, alla portata realmente di tutti, e a costo zero per 1 anno.

Gratuito, semplice, completo

Il primo motivo per cui scegliere IONOS per aprire un nuovo sito quest’estate riguarda appunto la promozione in corso: in questi giorni è possibile attivare il pacchetto Plus a 0 euro per 12 mesi, con tanto di dominio e indirizzo e-mail inclusi. Il piano in offerta è l’ideale per progettare un sito partendo da zero e con la più ampia libertà creativa possibile, quindi per tutti coloro che hanno l’ambizione di lanciare un progetto online che riesca a durare nel tempo.

L’altro elemento da prendere in considerazione è l’estrema semplicità con cui è possibile creare un nuovo sito partendo da zero. Grazie al website builder basato sull’intelligenza artificiale, chiunque può realizzare un sito in tre passaggi, senza conoscere nulla né di informatica né tantomeno di programmazione: di fatto, tutto quello che bisogna fare è descrivere in modo preciso il progetto che si ha in mente, al resto penserà l’AI.

Il terzo e ultimo motivo per cui affidarsi al servizio di web hosting proposto da IONOS è la completezza del piano: oltre al dominio e alla casella e-mail, sono inclusi anche uno spazio hosting da 50 GB, una lunga lista di strumenti AI, uno strumento che offre una panoramica completa delle statistiche relative al sito e la possibilità di monitorare la concorrenza con un clic.

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