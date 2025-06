Nuovo sito web online in pochi minuti e a costo zero per un anno con il website builder di IONOS

Le scarse conoscenze informatiche portano ogni anno numerose persone a rinunciare al loro progetto online. In realtà si tratta di un falso limite, dal momento che oggi con gli strumenti denominati website builder è possibile aprire un sito web in pochi minuti.

Uno dei migliori strumenti in tal senso è MyWebsite Now Starter di IONOS, il tool dell'azienda di web hosting tedesca pensato per tutti coloro che vogliono creare un sito con dominio e indirizzo e-mail inclusi. In questi giorni il piano Plus è in offerta gratis per un anno invece di 18 euro al mese, per un risparmio complessivo di 216 euro.

Aprire un sito web in tre passaggi

Lo strumento MyWebsite Now Starter consente di realizzare un nuovo sito web da zero in tre passaggi, sempre uguali indipendentemente dal progetto, sia esso un blog, un portfolio online o un sito web aziendale. Gli step da seguire sono la selezione di un template, l'aggiunta dei contenuti e la personalizzazione del layout.

IONOS mette a disposizione dei suoi utenti numerosi template, consentendo un'ampia e variegata scelta in base al tema della propria attività o all'idea che si ha in mente per il proprio nuovo progetto. Tra i temi più popolari rientrano Matrimoni, Viaggi, Ristorante, Immobiliare, Fotografia e Business.

Una volta scelto il template più adatto alla propria attività si passa alla fase successiva, vale a dire quella dell'aggiunta dei contenuti. In questo step i titolari del website builder con AI di IONOS hanno a disposizione sezioni responsive progettate da esperti di web designer. L'inserimento delle pagina e l'organizzazione della navigazione sono resi più semplici dall'utile drag and drop, senza dimenticare le funzionalità SEO integrate per migliorare da subito il posizionamento sui motori di ricerca, indispensabili per la visibilità dell'azienda stessa.

Infine arriva il passaggio della personalizzazione del sito, un'operazione che avviene volendo in un clic: sarà il sistema in automatico ad applicare la stessa forma a tutti gli elementi oppure cambiare i colori e il font del sito. Dopo questo arriva poi il momento di pubblicare il sito online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.