Nuovo sito web in pochi secondi: IONOS e AI lo rendono possibile a 0€

Le persone che vorrebbero un sito web tutto per loro sono tante, ma il più delle volte manca l’ultimo passo per far sì che il proprio desiderio si avveri, vuoi per una questione di costi vuoi per l’assenza di competenze tecniche. Due problemi, quelli appena elencati, che vengono risolti dalla nuova promozione di IONOS, azienda di web hosting tedesca leader nel mercato europeo.

L’iniziativa in corso permette infatti a partire da 0 euro al mese per un anno di ottenere un sito web WordPress in pochi secondi sfruttando l’intelligenza artificiale. Ciò è reso possibile dall’intelligenza artificiale, che giorno dopo giorno sta riscrivendo le regole di più settori, compreso quello relativo alla creazione di nuovi siti partendo da zero.

Incluso nel pacchetto per WordPress vi sono dominio, e-mail e protocollo SSL, nonché prestazioni migliori, una protezione granitica e gli aggiornamenti automatici. L’offerta si riferisce al piano Expand, allestito da IONOS per tutte quelle persone che hanno l’ambizione di aprire un sito con cui ottenere una determinata rilevanza sul web.

Al termine del periodo promozionale il piano si rinnova a 10 euro al mese di anno in anno, salvo disdetta. Entrando un po’ più nel dettaglio del piano Expand, quest’ultimo include 50 GB di spazio di archiviazione, cinque indirizzi di posta elettronica, un database standard, prestazioni migliorate, più un pannello di controllo per la gestione del sito realizzato con WordPress.

A tutto ciò si aggiungono poi i backup automatici, gli strumenti AI tra cui il website builder che consente di creare un nuovo sito partendo da zero anche se non si hanno conoscenze né in campo informatico né tantomeno di programmazione, più la creazione di pagine, articoli, immagini e testi basata sull’intelligenza artificiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.