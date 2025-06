Nuovo sito web in pochi minuti per tutti: ecco l'offerta di Hostinger

Sono tante le persone che vorrebbero un sito tutto per sé, e sono altrettante quelle che vi rinunciano perché spaventate dalle presunte difficoltà legate all'apertura di un nuovo progetto online. Difficoltà presunte, appunto.

I tempi sono cambiati. Se fino a qualche tempo fa si sarebbero potute nutrire delle perplessità sul fatto che una persona senza conoscenze informatiche fosse stata in grado di aprire un sito web da zero, ora è tutto diverso.

Non solo è un fatto, ma è anche sorprendentemente economico. A questo proposito segnaliamo l'offerta dell'azienda di web hosting Hostinger, che propone il suo website builder in promozione a 2,99 euro al mese effettuando un ordine di 48 mesi, con in più tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Il website builder è quello strumento che consente a tutti, anche a chi non ha alcuna conoscenza in campo informatico o nel settore della programmazione, di aprire un sito web in pochi minuti. E ora che c'è l'intelligenza artificiale le cose sono ancora più semplici.

L'offerta di Hostinger che consente di risparmiare il 75% sul prezzo di listino si riferisce al piano Website Builder Premium, il pacchetto progettato appositamente per coloro che vogliono ottenere gli elementi essenziali per la realizzazione di un nuovo sito.

Tra le funzionali incluse vi sono un dominio gratuito del valore di 9,99 euro, due caselle di posta elettronica gratis per un anno, un comodo editor drag and drop, 150 template tra cui scegliere il tema per il proprio sito, la possibilità di apportare modifiche da dispositivi mobile e lo strumento di e-mail marketing, grazie al quale è possibile creare, inviare e monitorare una o più campagne e-mail grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale.

L'offerta di Hostinger, disponibile sul sito ufficiale raggiungibile tramite il link qui sotto, è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.