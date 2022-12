Nuovo sito web: ecco il miglior piano di hosting del momento da 1,49 euro al mese

Individuare un buon piano di hosting per il proprio sito web è molto importante e richiede un'analisi della qualità del servizio oltre che dei costi. In rete, sono disponibili diversi servizi di hosting di buona qualità. Il miglior piano di hosting per un sito web, in questo momento, arriva da Hostinger che supera la concorrenza grazie ad un rapporto qualità/prezzo al top del mercato.

Hostinger, infatti, offre diversi piani tra cui scegliere, in base alle proprie esigenze, con una spesa che parte da appena 1,49 euro al mese ed uno sconto che arriva, rispetto al prezzo standard, fino all'81%. L'offerta è a tempo limitato ed è accessibile direttamente dal sito di Hostinger, dal link qui di sotto:

Come attivare il miglior piano di hosting per il proprio sito web con Hostinger

L'offerta di Hostinger è davvero interessante, sia per chi ha un solo sito web che per chi deve gestire un network di siti e non può scendere a compromessi sulla qualità del servizio. Per chi è in cerca di un nuovo piano di hosting, infatti, Hostinger propone:

Single Web Hosting (per 1 sito web) al costo di 1,49 euro al mese

(per 1 sito web) al costo di Premium Web Hosting (per un massimo di 100 siti web) al costo d i 2,99 euro al mese

(per un massimo di 100 siti web) al costo d Business Web Hosting (per un massimo di 100 siti web con varie funzionalità aggiuntive adatte alle PMI attive online) al costo di 3,99 euro al mese

La spesa mensile indicata si riferisce al piano di 48 mesi ma è possibile anche scegliere piani di durata inferiore (12 mesi o 24 mesi) ottenendo sempre un risparmio rispetto alla sottoscrizione mensile. Su tutte le offerte, inoltre, c'è un Rimborso Garantito in 30 giorni nel caso in cui il servizio non si adattasse alle proprie esigenze.

Già con il piano Single Web Hosting è possibile ottenere un servizio davvero completo con tante funzionalità pensate per mettere a disposizione degli utenti un piano di hosting ottimo. Per scoprire tutti i dettagli sulle offerte di Hostinger consigliamo di dare un'occhiata al link qui di sotto prima che la promozione con sconti fino all'81% si esaurisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.