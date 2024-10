Nuovo POS? Risparmia 50€ con la nuova offerta di myPOS

Se stai per aprire una nuova attività o vuoi sostituire il tuo attuale POS con uno nuovo, ti segnaliamo l'offerta dell'azienda fintech myPOS su myPOS Pro, il terminale di vendita più avanzato. Grazie alla promozione in corso, è possibile risparmiare 50 euro sul prezzo di listino (199 euro anziché 249 euro, ndr). L'offerta è valida fino al 31 ottobre.

Con myPOS Pro ci si dota di un POS senza canone mensile e una scheda SIM 4G inclusa gratuitamente. Al di là poi della connettività, si può fare affidamento su un dispositivo con una batteria a lunga durata, in grado di garantire un utilizzo per tutto il giorno con tanto di stampante termica ultraveloce inclusa.

L'offerta di myPOS su myPOS Pro

Intelligente, veloce, pro. Questa la definizione che myPOS assegna a myPOS Pro, uno dei terminali POS Android più potenti e innovativi oggi disponibili sul mercato. Intelligente perché consente di gestire la propria attività ovunque ci si trovi, grazie all'integrazione di una SIM dati gratuita.

Veloce perché include una stampante termica ultraveloce, attraverso cui si possono elaborare gli ordini più rapidamente rispetto ai tradizionali POS. Inoltre, può vantare un processore quad-core affiancato da Android 10, per avere la certezza di prestazioni al top ed essere sempre operativi.

E Pro perché non è un semplice terminale POS. In un'unica soluzione di pagamento myPOS ha infatti racchiuso tutto quello di cui un'attività ha bisogno. A partire dal conto aziendale gratuito, passando per l'accredito istantaneo, più la carta Mastercard business gratuita.

L'offerta di myPOS è disponibile su questa pagina del sito ufficiale. Non è previsto alcun canone mensile né contratto vincolante, con una commissione fissa per transazione all'1,20%.

