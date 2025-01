Nuovo POS? Ecco l'ultima promo cashback di myPOS

myPOS, società di servizi di pagamento con sede a Londra, ha lanciato una nuova promozione per l'acquisto di myPOS Go 2, il nuovo POS portatile autonomo senza canone mensile con scheda SIM 4G integrata e gratuita. Grazie all'offerta in corso, acquistando il dispositivo in questione entro il 31 gennaio si potrà ricevere l'intero importo speso per l'acquisto - vale a dire 39 euro - se entro il 31 marzo si accetteranno con il POS pagamenti con carta per un importo superiore a 5.000 euro.

La richiesta di myPOS Go 2 può essere presentata su questa pagina del sito myPOS.

Il nuovo POS myPOS Go 2

Con myPOS Go 2 si possono accettare pagamenti in qualsiasi luogo, senza costi aggiuntivi, grazie all'integrazione della scheda SIM dati gratuita, in grado di connettersi alla migliore rete 4G disponibile nella zona. Si tratta inoltre di un dispositivo pienamente autonomo, ciò significa che per accettare i pagamenti con carta o telefono non ha la necessità di collegarsi a uno smartphone.

E a questo proposito, va detto che il terminale di vendita progettato da myPOS è in grado di accettare tutti i metodi di pagamento, tra cui contactless, con banda magnetica e Chip&PIN. Tra i circuiti di pagamento internazionali accettati si annoverano Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Satispay, JCB, Bancontact, Deal, Apple Pay e Google Pay.

Inoltre, è possibile aprire un conto aziendale myPOS gratuito, in modo da ricevere i pagamenti in meno di tre secondi, oltre che richiedere una carta business Mastercard a canone zero. Per ottenere il conto business digitale gratuito, è sufficiente completare una registrazione online in meno di 5 minuti: al termine, si avrà un conto e-money con un IBAN dedicato in 14 valute.

La promozione su myPOS Go 2 è attiva fino al 31 gennaio: per richiedere l'acquisto del dispositivo basta collegarsi a questa pagina del sito myPOS.

