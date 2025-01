Nuovo POS di myPOS con accredito istantaneo e carta business gratuita

myPOS Go 2 è il nuovo POS dell'azienda fintech myPOS con accredito istantaneo di ogni transazione e una carta business gratuita. L'innovativo lettore di carte portatile è interamente autonomo e propone una scheda SIM 4G gratuita, senza la necessità di pagare un canone mensile. In più porta in dote la connettività Wi-Fi, oltre che la possibilità di effettuare ricevute via e-mail e SMS.

Nell'ambito dell'ultima campagna "Promo Go 2 Price Cashback", gli utenti che acquisteranno myPOS Go 2 potranno ricevere il rimborso del prezzo pagato per l'acquisto del terminale raggiungendo un importo superiore di 5.000 euro entro il 31 marzo 2025. L'importo si riferisce ai pagamenti con carta accettati con il nuovo POS.

Per quanto riguarda la richiesta del terminale, è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale myPOS.

Le caratteristiche chiave di myPOS Go 2

Con l'acquisto di myPOS Go 2 si mette le mani su un lettore di carte portatile autonomo al prezzo vantaggioso di 39 euro. L'autonomia parte dall'inclusione di una scheda SIM dati integrata, grazie alla quale è possibile accettare pagamenti ovunque ci si trovi senza costi aggiuntivi. Inoltre, l'utilizzo del terminale di vendita non richiede alcun collegamento al proprio smartphone per iniziare ad accettare i pagamenti.

L'importo di quest'ultimi finiranno sul conto aziendale myPOS in meno di 3 secondi, a fronte di un accredito istantaneo che non prevede costi extra per ciascun utente. A tutto questo si aggiunge poi la possibilità di richiedere una carta business Mastercard gratuita, attraverso cui si può avere accesso istantaneo ai fondi ricevuti. In più, si ha l'opportunità di registrare un conto aziendale con un IBAN dedicato in 14 valute.

myPOS Go 2 è disponibile all'acquisto sul sito ufficiale di myPOS al prezzo di 39 euro. Completando l'acquisto entro il 31 gennaio si potrà partecipare alla promozione che consente di ricevere il rimborso completo dell'importo speso per il POS.

