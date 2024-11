Nuovo POS con SIM dati gratuita e illimitata in sconto del 70%

Se ti stai guardando intorno per un nuovo POS, che integri una SIM dati gratuita con traffico illimitato, ti segnaliamo l'ultima offerta del Black Friday dell'azienda specializzata myPOS. La promozione in corso prevede sconti fino al 70% sulla gamma di terminali POS, con prezzi a partire da 9,90 euro.

I POS di myPOS accettano tutti i tipi di carte, offrono una connessione Internet ovunque ci si trovi e consentono di ricevere i soldi della transazione sull'account personale in pochi secondi (senza costi aggiuntivi). Non vi sono costi mensili da sostenere, ma un'unica commissione fissa all'1,20% per transazione.

Le offerte del Black Friday di myPOS per un nuovo POS

Lo sconto più alto del Black Friday myPOS è sul terminale myPOS Go 2, in vendita a 9,90 euro invece di 39 euro per effetto del 74% di sconto. Si tratta di un lettore di carte portatile autonomo, invia gli scontrini via e-mail o SMS e compie oltre 1.000 operazioni con una singola carica.

Quasi a metà prezzo (47% in meno) troviamo poi il myPOS Go Combo. Deve il suo nome alla natura di lettore di carte 2-in-1, per via della presenza del dock di ricarica e della stampante. Oltre a emettere scontrini, offre un'autonomia maggiore per via della presenza delle due batterie. Con il Black Friday è in offerta a 99 euro invece di 189 euro

Un altro dispositivo in offerta è myPOS Carbon, che per effetto del 48% di sconto si può acquistare a 119 euro anziché 229 euro. Integra una stampante termica e un registratore di cassa basato sul cloud, oltre alla SIM dati gratuita più connettività Wi-Fi e Bluetooth.

Il POS più avanzato è invece myPOS Pro. Dotato di stampante ultra-veloce e sistema Android, integra AppMarket per ampliare ulteriormente le potenzialità del dispositivo. Ottima anche l'autonomia, con 1.300 operazioni gestibili attraverso una sola carica. Con l'ultima offerta del Black Friday (-24%) è in offerta a 189 euro anziché 249 euro.

