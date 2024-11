Nuovo POS? Con myPOS fino al 70% di sconto in questo Black Friday

I titolari di una piccola azienda che hanno la necessità di acquistare un nuovo POS possono rivolgersi a myPOS, fintech specializzata nella realizzazione di POS mobile per piccole società. Nell'ambito dell'offerta Black Friday, i terminali di vendita sono in sconto fino al 74%, con prezzi a partire da 9,90 euro, canone zero e una commissione di 1,20% per transazione per un fatturato mensile inferiore ai 10.000 euro.

Tra i vantaggi dell'offerta myPOS si annoverano un terminale di pagamento autonomo, la possibilità di accettare qualsiasi tipo di pagamento, l'integrazione di un conto aziendale per incassi immediati e una carta di debito aziendale gratuita.

Per beneficiare dello sconto superiore al 70% sui POS mobile è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale myPOS.

I POS di myPOS sono in sconto fino al 70% per il Black Friday

I terminali myPOS includono una SIM dati con traffico illimitato e sono compatibili alle reti Wi-Fi grazie all'integrazione di un modulo dedicato. Un ulteriore vantaggio è dato dalla batteria di lunga durata, grazie alla quale si possono accettare pagamenti con carta ovunque e per tutta la giornata.

Per chi lo desidera, myPOS propone un conto aziendale per ricevere incassi in meno di 3 secondi, ogni giorno della settimana. L'apertura del conto avviene in pochi minuti e non necessita né di firme né di un canone mensile, ma unicamente di una registrazione online gratuita.

Si può inoltre richiedere una carta di debito aziendale gratuita da usare nel proprio Paese e all'estero. La carta è compatibile con Apple Pay e Google Pay, così da poterla sfruttare anche per i pagamenti contactless o dal proprio smartphone.

Infine, ecco i prezzi dei POS myPOS nell'ambito della promozione Black Friday:

myPOS Go 2 in offerta a 9,90 euro invece di 39 euro (74% di sconto)

myPOS Go Combo in offerta a 99 euro invece di 189 euro (47% di sconto)

myPOS Carbon in offerta a 119 euro invece di 229 euro (48% di sconto)

myPOS Pro in offerta a 189 euro invece di 249 euro (24% di sconto)

