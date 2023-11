Nuovo piano di hosting per il Black Friday: solo 2,49 €/mese con Hostinger

La nuova offerta di Hostinger per il Black Friday è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo piano di hosting completo e flessibile per il proprio sito web (o per i propri siti web). La promozione in corso garantisce uno sconto dell'81% sul costo del servizio oltre al dominio e alla migrazione gratuita.

Ci sono, inoltre, 2 mesi gratuiti extra e una garanzia di rimborso da esercitare entro 30 giorni dall'attivazione. Grazie a questa promozione, Hostinger è disponibile da 2,49 euro al mese. Per accedere all'offerta è sufficiente collegarsi al sito ufficiale tramite il link qui di sotto.

Piano di Hosting in sconto per il Black Friday: ecco l'offerta di Hostinger

Hostinger propone fino all'81% di sconto sui suoi piani di hosting che includono il dominio gratuito oltre alla migrazione gratuita del sito. Ci sono, inoltre, 2 mesi gratis extra. Le opzioni su cui puntare sono tre:

Premium al costo di 2,49 euro al mese (-81%)

al costo di al mese (-81%) Business al costo di 3,49 euro al mese (-78%)

al costo di al mese (-78%) Cloud Startup al costo di 9,99 euro al mese (-50%)

Tutte le promozioni prevedono un abbonamento di 48 mesi a prezzo bloccato (i prezzi sono IVA esclusa). Naturalmente, ci sono vantaggi crescenti e gli utenti possono scegliere il piano di hosting preferito sulla base delle proprie esigenze.

Hostinger propone piani molto ricchi, con funzionalità avanzate di sicurezza, il website builder senza programmazione (con sistema drag and drop), l'hosting WordPress gestito e molto altro ancora. Ci sono anche backup periodici (settimanali con il piano Premium e giornalieri con Business e Cloud Startup).

La promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato. Per attivare l'offerta del Black Friday di Hostinger è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. C'è sempre una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.