Nuovo Nexi Mobile Pos in offerta sotto su Amazon sotto i 15€

Zero commissioni sulle transazioni d'importo pari o inferiore a 10 euro, canone zero, beneficio del credito d'imposta del 30% sulla commissione unica dell'1,89% per i pagamenti sopra i 10 euro, attivazione online, assistenza 24 ore su 24, sette giorni su sette e semplicità d'uso: ecco, c'è più di un valido motivo per acquistare il nuovo Nexi Mobile Pos.

Soprattutto in queste ore, dal momento che su Amazon è in offerta a soli 14,99 euro, per effetto di un maxi sconto del 48%. Se completi l'ordine ora, riceverai a casa tua il Pos già nella giornata di domani, grazie alla consegna ultra-rapida di Amazon. E se sei cliente Prime, le spese di spedizione sono gratuite.

48% di sconto sul nuovo Nexi Mobile Pos

Nexi Mobile Pos è il nuovo lettore elettronico portatile per pagamenti con bancomat, carta di credito, prepagata, Apple Pay e Google Pay consigliato a tutti i commercianti e alle partite Iva che desiderano un Pos a canone zero e senza commissioni sui pagamenti inferiori ai 10 euro.

Tra i tanti vantaggi prima non abbiamo citato l'accredito veloce, lo facciamo ora: con il nuovo Pos Nexi Mobile ottieni l'accredito entro le 24 ore successive alla transazione sul conto corrente che decidi di associare al dispositivo. Se te lo stai chiedendo no, non sono previsti vincoli di apertura di un nuovo conto.

Allora, che cosa aspetti? Prendi al volo l'offerta di Amazon sul nuovo Nexi Mobile Pos per approfittare dello sconto del 48% e pagarlo soli 14,99 euro invece di 29 euro (prezzo di vendita consigliato al pubblico).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.