NUOVO MINIMO STORICO per Apple Mac mini 2023 con chip M2 (-180 EURO)

Amazon ha appena lanciato un'offerta mai vista prima sull'Apple Mac mini 2023 con chip M2! Oggi è disponibile al suo nuovo prezzo minimo storico di 549 euro grazie ad uno sconto pazzesco del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un'offerta del genere è più unica che rara!

Tutte le specifiche tecniche dell'Apple Mac mini 2023 con chip M2

L'Apple Mac mini 2023 con chip M2 è un vero e proprio concentrato di potenza che vanta specifiche tecniche mai viste prima.

Dalle presentazioni più sofisticate ai giochi più immersivi, il chip M2 gestisce tutto in scioltezza con una CPU 8‑core, una GPU 10‑core e fino a 24GB di memoria unificata.

La connettività è elevatissima: il mini PC ha due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie. E puoi scegliere anche l’opzione 10Gb Ethernet per connessioni di rete fino a 10 volte più veloci.

Le app che usi ogni giorno funzionano in modo fluido e super veloce, comprese Microsoft 365, Adobe Creative Cloud, Zoom. Inoltre sono a disposizione oltre 15.000 app e plug‑in già ottimizzati per il chip M2.

Questo Mac mini ha un’archiviazione 100% flash e ti dà spazio in abbondanza per foto, video, documenti e app, e in aggiunta con il chip M2 puoi avere un’unità SSD fino a 2TB. Inoltre le numerose funzioni per la privacy e la sicurezza all’avanguardia includono protezioni integrate contro malware e virus.

L'Apple Mac mini 2023 con chip M2 oggi è disponibile al suo nuovo prezzo minimo storico di 549 euro grazie ad uno sconto pazzesco del 25%. Non puoi fartelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.