Nuovo iPad con SelfyConto: ecco come ottenerlo

C’è la concreta possibilità di avere un nuovo iPad gratis grazie a SelfyConto di Banca Mediolanum. Non solo: ci sono in palio anche l’Apple Watch e l’iPhone 15. Cosa devi fare? Semplice, coinvolgi qualche amico e il gioco è fatto!

Se inviti 4 amici ad aprire il conto, il dispositivo di decima generazione sarà tuo. Se riesci, invece, a convincere 6 amici, la tua ricompensa sarà l’iPhone 15. Con 2 amici puoi portarti a casa l’Apple Watch.

Il nuovo iPad e le straordinarie caratteristiche di SelfyConto

SelfyConto è a zero canone per il primo anno e, se hai meno di 30 anni, il conto resta gratis fino al compimento dei trent'anni. I prelievi di contante in tutta l’area euro sono anche a costo zero.

La carta di debito inclusa è in PVC 100% riciclato, disponibile subito in formato digitale. Pratica, sicura e amica dell’ambiente. Poi c’è la carta di credito personalizzabile: scegli il colore, il circuito di pagamento (Visa o MasterCard), e la tua foto preferita. Completa il pacchetto la carta prepagata, perfetta per lo shopping online.

L'App Mediolanum è all’avanguardia. Ci sono tante funzionalità interessanti, come la possibilità di pagare con Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay in modo semplice. Dall’app puoi gestire tutte le operazioni bancarie, controllare le spese con lo spending control e fare trading comodamente dal divano.

SelfyConto non si accontenta dei soliti servizi. Con SelfyCare hai accesso a polizze assicurative per ogni necessità. E se hai bisogno di un finanziamento al volo, SelfyCredit Instant ti permetterà di acquistare prodotti dal catalogo a TAN e TAEG 0. Per i momenti di emergenza economica? Nessun problema, puoi richiedere prestiti personali da 2.000€ a 20.000€.

Per aprire il conto SelfyConto, basta un documento d'identità, il codice fiscale e un’email valida. L'identificazione si fa tramite SPID, bonifico o webcam. Quindi, se vuoi ottenere il nuovo iPad e restare al passo con la tecnologia, la sostenibilità e il risparmio, devi aprire questo conto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.