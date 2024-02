Nuovo Echo Show 8: CROLLA IL PREZZO dell'Assistente smart TOP DI GAMMA

Goditi una casa sempre più smart con questo smart speaker di ultimissima generazione e dalle funzionalità strepitose! Parliamo del Nuovo Echo Show 8 (3ª gen., modello 2023), oggi su Amazon a soli 149 euro grazie ad uno sconto bomba del 12%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un'occasione del genere è davvero conveniente, non fartela scappare!

Nuovo Echo Show 8: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Nuovo Echo Show 8 un un assistente virtuale di ultima generazione che renderà la tua vita in casa semplice e molto più smart.

Il dispositivo garantisce un divertimento ancora più immersivo grazie all’audio spaziale e a uno schermo touch HD da 8", mentre le videochiamate sono più nitide grazie alla videocamera da 13 MP e a un suono di alta qualità.

In particolare i contenuti di Prime Video, Netflix e di altre piattaforme prendono vita grazie alle sue specifiche tecniche di spicco. Potrai divertirti come mai prima d'ora insieme alla famiglia o agli amici!

Questo Echo Show supporta la connettività via Bluetooth e Wi-Fi, ed è compatibile con Alexa: grazie a semplici comandi vocali potrai riprodurre i contenuti di Amazon Music, Apple Music o Spotify, gestire le videocamere, controllare le luci e e tutti gli altri dispositivi smart. In più potrai utilizzare semplicemente la voce per impostare sveglie e aggiornare liste, tenere sott’occhio il calendario e così via.

Per finire, la sicurezza è sempre garantita in quanto lo speaker è progettato con diversi elementi per il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare microfono/videocamera e un copri-telecamera integrato.

Oggi il Nuovo Echo Show 8 (3ª gen., modello 2023) è disponibile su Amazon a soli 149 euro grazie ad uno sconto bomba del 12%. Rendi casa smart con questo gioiellino!

