Nuovo dispositivo Apple con questo conto Mediolanum: come ottenerlo?

La nuova offerta di Banca Mediolanum strizza l'occhio agli appassionati di tecnologia, mettendo in palio niente meno che un nuovo dispositivo Apple. Potreste ottenere un Apple Watch SE di ultima generazione, un iPad 10 o persino un iPhone 15. Tutto questo grazie all'iniziativa collegata a SelfyConto, il conto online a canone zero che offre prelievi gratuiti in Italia e in Europa e una carta di credito senza spese per il primo anno.

Nuovo dispositivo Apple con SelfyConto: come ottenerlo?

Il primo passo è aprire SelfyConto entro il 30 agosto e completare il contratto entro il 6 settembre. Una volta fatto ciò, dovete invitare tra due e sei amici ad aprire il conto. Ogni amico invitato deve però accreditare lo stipendio o la pensione, oppure registrare spese per almeno 500 euro al mese per tre mesi su quattro.

Se riuscite a convincere due amici, Banca Mediolanum vi regala l'ultima versione dell'Apple Watch SE. Con quattro amici, invece, vi spetta l’iPad di decima generazione. E infine, se arrivate a sei amici, la banca vi premia con il tanto desiderato iPhone 15.

Oltre ai premi in palio, SelfyConto offre altre cose interessanti. Attraverso l'app Mediolanum, è possibile accedere a tutti i servizi bancari con un semplice tap. La carta di credito gratuita per il primo anno è un bonus non da poco, e la funzione Easy Shopping permette di dilazionare i pagamenti fino ad un massimo di 2.400 euro. Diciamo che le promozioni non mancano di certo.

Banca Mediolanum sa come attirare i clienti, mescolando tecnologia e praticità con un pizzico di irresistibilità. Se avete tanti amici e un po' di fortuna, questa potrebbe essere l'occasione perfetta per mettere le mani su un nuovo dispositivo Apple senza spendere un centesimo.

