Nuovo conto online: eliminare i costi è semplice grazie a Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente online ricco di funzionalità che rappresenta oggi la scelta ideale per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto online in grado di eliminare i costi di gestione e le commissioni.

La proposta di Banca Mediolanum, infatti, presenta canone azzerato per 12 mesi (e azzerabile successivamente, invece che 3,75 euro al mese) e include la carta di debito con prelievi gratis, i bonifici senza commissioni e la possibilità di richiedere la carta di credito con un costo di appena 1 euro al mese.

Per aprire SelfyConto basta seguire la procedura disponibile sul sito di Banca Mediolanum. L'apertura può essere velocizzata ricorrendo all'autenticazione tramite SPID. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto.

Conto online a zero spese: la scelta giusta è SelfyConto di Banca Mediolanum

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un'offerta bancaria completa che comprende:

canone azzerato per 12 mesi e azzerabile successivamente (invece di 3,75 euro al mese); il canone è azzerato a tempo indeterminato per i clienti Under 30 e può essere azzerato dai clienti Over 30 semplicemente attivando un prodotto assicurativo oppure un prestito o un mutuo

(invece di 3,75 euro al mese); il canone è azzerato a tempo indeterminato per i clienti Under 30 e può essere azzerato dai clienti Over 30 semplicemente attivando un prodotto assicurativo oppure un prestito o un mutuo la carta di debito gratuita e con prelievi senza commissioni in area Euro

e con prelievi senza commissioni in area Euro i bonifici gratuiti : anche le altre operazioni bancarie sono senza commissioni

: anche le altre operazioni bancarie sono senza commissioni la carta di credito richiedibile a 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro

richiedibile a con plafond di 1.500 euro la promozione Porta un Amico che permette di ottenere dispositivi Samsung Galaxy in regalo (tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale)

Per aprire un nuovo conto online in grado di eliminare costi fissi e commissioni, quindi, scegliere SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta, in questo momento, l'opzione giusta. Per completare l'apertura del conto è possibile seguire il link qui di sotto. La procedura d'apertura può essere completata con SPID in modo da velocizzare ulteriormente la pratica.

