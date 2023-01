Nuovo conto online: ecco quale scegliere per avere zero spese e tutti i servizi disponibili

Scegliere un conto online non significa dover accontentarsi di un prodotto limitato nei servizi e nelle funzionalità. A disposizione di chi è alla ricerca di un conto corrente completo, con tanti servizi accessori, da gestire interamente online, tramite una piattaforma dedicata accessibile via browser oltre che via app, ci sono varie soluzioni di grande interesse.

Una di queste è SelfyConto di Banca Mediolanum. Il conto corrente proposto dall'istituto milanese si distingue, in questo momento, per la completezza oltre che per la convenienza. Si tratta, infatti, di un conto corrente con canone azzerato per il primo anno e azzerabile successivamente che include un tasso di interesse lordo del 4% per 6 mesi e mette a disposizione un pacchetto completo di servizi.

Per scoprire i dettagli di SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Nuovo conto corrente online: spese azzerate e tanti servizi con SelfyConto di Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum mette a disposizione una ricca gamma di servizi con condizioni molto vantaggiose. Per i nuovi clienti, infatti, c'è la possibilità di accedere a:

un conto corrente con canone azzerato per il primo anno; successivamente il canone sarà azzerato a tempo indeterminato per gli Under 30 mentre per gli Over 30 possono azzerare il canone (pari a 3,75 euro al mese) attivando uno dei prodotti di Banca Mediolanum (un prestito, un mutuo, un prodotto assicurativo) oppure risultando titolare di un patrimonio gestito di almeno 15 mila euro

successivamente il canone sarà azzerato a tempo indeterminato per gli Under 30 mentre per gli Over 30 possono azzerare il canone (pari a 3,75 euro al mese) attivando uno dei prodotti di Banca Mediolanum (un prestito, un mutuo, un prodotto assicurativo) oppure risultando titolare di un patrimonio gestito di almeno 15 mila euro una carta di debito con pagamenti e prelievi senza commissioni in area euro oltre che con supporto a Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay

in area euro oltre che con supporto a Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay l'accesso a tanti servizi bancari senza commissioni come bonifici, F23, F24, MAV, RAV e altro ancora

come un tasso di interesse del 4% per le somme vincolate a 6 mesi in esclusiva per i nuovi clienti

in esclusiva per i nuovi clienti la possibilità di richiedere la Mediolanum Credit Card al costo di 1 euro al mese e con plafond di 1.500 euro (incrementabile)

L'offerta proposta da Banca Mediolanum con SelfyConto è, quindi, l'occasione giusta per attivare un nuovo conto corrente online, senza limitazioni di alcun tipo. Per saperne di più è possibile fare riferimento al link qui di sotto da cui sarà anche possibile completare la richiesta di apertura del conto.

