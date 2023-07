Nuovo conto online: canone zero, prelievi gratis e altri vantaggi con Mediolanum

La scelta di un nuovo conto corrente diventa più semplice grazie a Banca Mediolanum. L'istituto bancario milanese, infatti, mette a disposizione dei nuovi clienti SelfyConto: si tratta di un conto online ricco di vantaggi che riesce a eliminare i costi grazie al canone azzerato per 12 mesi (e azzerabile successivamente), alla carta di debito con prelievi gratis e ai bonifici senza commissioni.

Per richiedere l'apertura del conto corrente è sufficiente seguire una semplice procedura di apertura online, utilizzando il link qui di sotto.

Nuovo conto online: perché scegliere Banca Mediolanum conviene

La scelta di un nuovo conto corrente online in grado di garantire la massima convenienza oltre che un'offerta bancaria completa non può che portare a un'opzione ben precisa. Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a tanti vantaggi, senza alcun costo. Il conto si caratterizza per:

canone azzerato per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese); successivamente, il canone resta azzerato per tutti i clienti Under 30 ed è azzerabile dai clienti Over 30 rispettando una delle condizioni fissate dalla banca (si tratta di condizioni legate all'attivazione di prodotti proposti dall'istituto come un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo)

(invece di 3,75 euro al mese); successivamente, il canone resta azzerato per tutti i clienti Under 30 ed è azzerabile dai clienti Over 30 rispettando una delle condizioni fissate dalla banca (si tratta di condizioni legate all'attivazione di prodotti proposti dall'istituto come un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo) una carta di debito gratuita da utilizzare per prelievi senza commissioni in area euro

da utilizzare per la possibilità di richiedere la carta di credito con un costo di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro

con un costo di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro bonifici e altre operazioni bancarie gratis

e altre operazioni bancarie promo "porta un amico" che consente di ricevere in regalo dispositivi Samsung Galaxy invitando amici ad attivare SelfyConto

Per aprire SelfyConto di Banca Mediolanum, punto di riferimento indiscusso in questo momento nel settore dei conti online, è possibile seguire il link qui di sotto. La procedura di sottoscrizione avviene interamente online ed è possibile completare l'autenticazione anche tramite SPID, velocizzando ulteriormente l'apertura del conto corrente.

