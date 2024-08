Nuovo conto Mediolanum: ecco come avere un dispositivo Apple

Sul nuovo conto Mediolanum chiamato SelfyConto è in corso una promozione imperdibile: apri il tuo conto online e ricevi un dispositivo Apple in omaggio.

Ecco come funziona. I premi in palio sono l'Apple Watch SE, l’iPad di decima generazione e l’iPhone 15. Per mettere le mani su uno di questi gadget tecnologici, basta invitare i tuoi amici ad aprire a loro volta il conto SelfyConto. Per il Watch SE, ti serviranno due amici, per l'iPad quattro, e per l'iPhone sei amici. Non è un compito così difficile se ci pensi bene.

Nuovo conto Mediolanum: il passaporto per un dispositivo Apple esclusivo

SelfyConto è anche sinonimo di canone zero per il primo anno, mentre per gli under 30 resta tale fino al compimento dei 30 anni. La carta di debito è gratuita su circuito Mastercard per i primi 12 mesi. I prelievi nell'area Euro? Gratuiti anch'essi. A tutto questo si aggiungono operazioni bancarie gratuite fino al 31 dicembre 2024, tra cui addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche e bonifici SEPA.

Per gestire tutto comodamente, l'applicazione mobile della banca ti permette di controllare ogni aspetto del tuo conto in tempo reale. Non dimentichiamo la possibilità di effettuare pagamenti CBILL e pagoPA, perfetti per semplificare la tua vita quotidiana.

L'apertura del conto è velocissima grazie all'autenticazione tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Non stressarti per la burocrazia, basta un attimo e sei pronto a goderti tutti i vantaggi di SelfyConto.

Insomma, aprire questo nuovo conto Mediolanum è come vincere alla lotteria. Ricevi un dispositivo Apple e approfitti della gestione finanziaria trasparente e senza costi nascosti. Non lasciare sfuggire questa promo: visita il sito ufficiale di Banca Mediolanum cliccando sul box qui sotto e scopri tutti i dettagli.

