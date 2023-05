Nuovo conto corrente? La nuova offerta di Fineco è quella giusta

Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente su cui puntare, in questo momento, c'è un'offerta da non farsi scappare per massimizzare i vantaggi: il Conto Fineco, infatti, è disponibile in promozione con canone azzerato per tutti i nuovi clienti. L'iniziativa, valida fino al 30 giugno 2023, garantisce la possibilità di ottenere un azzeramento del canone per 12 mesi (invece di 3,95 euro al mese). Al termine del periodo promozionale, il canone sarà azzerabile rispettando alcune condizioni.

Per eliminare i costi fissi del conto è sufficiente impostare l'accredito di stipendio o pensione oppure avere meno di 30 anni (ma ci sono anche altre condizioni che fanno scattare il bonus a tempo indeterminato). Con Conto Fineco, inoltre, è possibile accedere ad un'offerta bancaria completa con carta di debito, operazioni gratuite tramite Home Banking e i servizi dell'istituto dedicati a investimenti e al trading online.

Richiedere l'apertura del conto è semplice: basta accedere al sito ufficiale di Fineco e seguire una semplice procedura di sottoscrizione online.

Conto Fineco: la scelta giusta per aprire un nuovo conto corrente

Puntare su Conto Fineco oggi conviene sempre di più: per tutti i nuovi clienti, infatti, il canone è azzerato per 12 mesi (invece di 3,95 euro al mese) e azzerabile successivamente (accreditando stipendio o pensione oppure rispettando altre condizioni fissate dalla banca; il canone è sempre azzerato per gli Under 30). In più, Conto Fineco garantisce diversi vantaggi aggiuntivi:

tutte le principali operazioni bancarie sono senza commissioni se effettuate tramite Home Banking: bonifici, pagamento MAV, RAV, F24 non prevedono costi aggiuntivi

se effettuate tramite Home Banking: bonifici, pagamento MAV, RAV, F24 non prevedono costi aggiuntivi c'è una carta di debito (costo 9,95 euro all'anno) per pagamenti e prelievi; i prelievi sono gratuiti in Italia a partire da 99 euro e c'è anche l'opzione per il Maxi Prelievo fino a 3.000 euro da richiedere presso gli ATM evoluti di UniCredit; è possibile anche richiedere carte di credito e/o una prepagata

(costo 9,95 euro all'anno) per pagamenti e prelievi; e c'è anche l'opzione per il Maxi Prelievo fino a 3.000 euro da richiedere presso gli ATM evoluti di UniCredit; è possibile anche richiedere e/o una i clienti Fineco possono accedere ai servizi di investimento e trading proposti dall'istituto, con condizioni agevolate per sfruttare soluzioni in grado di garantire un incremento del proprio patrimonio

Per aprire Conto Fineco, sfruttando la promozione in corso e tutti i vantaggi del conto corrente dell'istituto, è possibile seguire la procedura online di seguito.

