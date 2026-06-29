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Nuovo conto corrente con Mediolanum: canone azzerabile, prelievi gratis e molto altro

Nuovo conto corrente con Mediolanum: canone azzerabile, prelievi gratis e molto altro
Davide Raia
Pubblicato il 29 giu 2026
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Tra le migliori offerte per aprire un nuovo conto corrente con tanti vantaggi troviamo spazio Banca Mediolanum, una delle realtà più solide del mercato bancario italiano. L'istituto propone SelfyConto, un conto online con canone azzerabile fino a fine 2027 e sempre azzerato per gli Under 30.

Il conto in questione include prelievi e bonifici gratis oltre ad altri vantaggi, come la possibilità di richiedere la carta di credito e l'accesso al conto titoli per gli investimenti. Per aprire il conto basta seguire una veloce procedura online tramite ilsito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile qui di sotto.

Apri qui SelfyConto

carta di debito selfyconto

3 motivi per scegliere il conto di Banca Mediolanum

Con Banca Mediolanum e SelfyConto è possibile accedere a una soluzione ricca di vantaggi per un conto online. Ci sono almeno 3 motivi per scegliere questo prodotto:

  • il conto ha canone zero per gli Under 30 e ha canone azzerabile per gli Over 30, fino a fine 2027, con accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese; il canone è di 3,75 euro al mese, con addebito trimestrale
  • un'operatività bancaria completa, con prelievi gratis in euro, con carta di debito, e bonifici senza commissioni oltre che con la possibilità di richiedere la carta di credito, con un canone zero per un anno, poi 20 euro all'anno
  • l'accesso al trading con una piattaforma dedicata per investire in titoli azionari, titoli di Stato, obbligazioni, ETF etc.

Scegliere SelfyConto è, quindi, la mossa giusta per un nuovo conto corrente, ricco di vantaggi e in grado di offrire un'operatività completa, con la solidità di una banca in grado di rappresentare una garanzia ulteriore per i risparmiatori. Per aprire il conto basta seguire la procedura qui di sotto. Non ci sono costi iniziali. L'offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Apri qui SelfyConto

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