Nuovo conto corrente completo e conveniente: ora c'è Banca Sella

Banca Sella si conferma, sempre di più, un punto di riferimento del mercato bancario italiano con una proposta davvero conveniente per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente in grado di garantire un'operatività completa, tanti vantaggi e costi ridotti.

L'opzione su cui puntare è Conto Sella Start, disponibile tramite una semplice procedura di apertura online. Il conto corrente in questione include la carta di debito, con prelievi gratis da ATM Sella (illimitati) e da ATM di altre banche (4 al mese), e i bonifici gratuiti. In più, è possibile richiedere la carta di credito.

Il conto corrente di Banca Sella costa appena 1,50 euro al mese ma il canone è azzerato per i primi tre mesi. Per aprire il conto è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Banca Sella. L'apertura può avvenire tramite SPID.

Perché scegliere Conto Sella conviene

Conto Sella Start è un conto corrente completo, interamente gestibile tramite i canali digitali della banca che, all'occorrenza, è pronta a garantire il pieno supporto al cliente tramite la sua rete di filiali. Con il conto corrente è possibile accedere a:

una carta di debito gratuita con prelievi senza commissioni dagli ATM Sella; ogni mese, inoltre, ci sono 4 prelievi gratis presso gli ATM di altre banche in area Euro

gratuiti la possibilità di richiedere la carta di credito al costo di 41 euro all'anno

Il canone è gratis per 3 mesi. Successivamente, è previsto un addebito di appena 1,5 euro al mese. Il conto corrente di Banca Sella include diversi servizi aggiuntivi come il salvadanaio digitale, le statistiche per il monitoraggio delle spese, la possibilità di scambiare denaro in modo istantaneo con altri clienti Sella, l'aggregatore di conti di altre banche.

Per aprire Conto Sella Start basta seguire una semplice procedura online (c'è anche l'opzione per l'autenticazione con SPID). Tutti i dettagli sono disponibili qui di seguito.

