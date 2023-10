Nuovo conto business: la scelta migliore è FINOM

Aprire un nuovo conto corrente business può risultare un'operazione complessa, in quanto richiede un'analisi dettagliata delle diverse opzioni disponibili e una valutazione precisa delle proprie esigenze.

Nel caso dei liberi professionisti, è fondamentale scegliere un conto business che offra flessibilità d'uso, strumenti avanzati per la gestione e una completa operatività.

Per soddisfare tutti questi requisiti, un'ottima scelta è rappresentata da Conto Finom, che attualmente viene offerto in promozione con un mese gratuito.

Questo conto è disponibile in quattro diverse proposte, a partire da soli 5 euro al mese, e offre ulteriori vantaggi come la possibilità di ottenere fino al 3% di cashback con le versioni più complete. Se si desidera scoprire tutti i dettagli di Conto Finom, cliccare sul link qui sotto.

Alla scoperta del nuovo conto corrente business di Finom

L'apertura di un nuovo conto corrente business con Conto Finom consente di accedere a un'offerta all-in-one, pensata appositamente per i liberi professionisti e le PMI.

Questo conto, che prevede l'utilizzo di un IBAN italiano, può essere aperto comodamente online e offre anche la possibilità di usufruire della promozione del primo mese gratuito.

Conto Finom mette a disposizione dei suoi clienti una piattaforma digitale ricca di funzionalità, che garantisce una gestione completa delle spese.

Tra i servizi offerti, vi è la possibilità di ottenere carte fisiche e virtuali, impostare limiti di utilizzo e blocchi di sicurezza, nonché sfruttare Google Pay per effettuare pagamenti.

Inoltre, il servizio integra anche la fatturazione elettronica, fornendo agli utenti numerosi strumenti per una gestione ottimale di tutti gli aspetti correlati.

È inoltre possibile conservare tutti i documenti in un sistema di archiviazione in cloud dotato di funzionalità avanzate.

Per venire incontro alle diverse esigenze degli utenti, Conto Finom offre diverse versioni tra cui scegliere. Si parte dalla versione "Solo", che ha un costo mensile di soli 5 euro, per poi passare ai piani "Start" (da 15 euro al mese), "Premium" e "Corporate", che offrono ulteriori vantaggi, come il cashback fino al 3% sulle spese sostenute con la carta.

Per provare gratuitamente Conto Finom per un mese intero, cliccare sul link qui sotto.

