Nuovo conto aziendale online: ottieni 3 mesi gratis con wamo

La promozione in corso di wamo, fintech con sedi in diversi Paesi del Vecchio Continente come Finlandia, Malta e Regno Unito, consente di ottenere tre mesi gratis nell'ambito dell'apertura di un nuovo conto aziendale online. Nello specifico, wamo offre un conto business interamente digitale pensato per semplificare la gestione delle spese delle piccole e medie imprese.

Cambio valuta istantaneo, cashback su tutte le spese, carte virtuali e fisiche gratuite, sicurezza avanzata: questi i principali punti di forza di wamo, fintech che offre uno dei migliori conti aziendali online per pagamenti, fatturazione e gestione delle spese.

I punti di forza del conto aziendale online wamo

Tra le caratteristiche distintive del conto business wamo vi è il cambio valuta istantaneo, con la possibilità di accettare pagamenti in 24 valute e ottenere IBAN locali per Regno Unito, Danimarca e Lussemburgo. A tal proposito, wamo propone alcune delle migliori tariffe disponibili sui mercati spot, senza costi di transazione né commissioni.

Un altro aspetto significativo è la sicurezza: in primo luogo, wamo è autorizzato come Istituto di Moneta Elettronica; a questo poi si aggiungono la crittografia a livello bancario e una protezione antifrode a difesa del proprio account attiva 24 ore su 24, durante tutti i giorni dell'anno.

Se si sceglie di aprire un nuovo conto, sono necessari l'indirizzo operativo dell'attività, una breve presentazione dell'attività e un documento come prova della propria identità.

Tornando alla promo iniziale, fino al 30 gennaio i nuoti titolari del conto aziendale online wamo possono ottenere tre mesi gratis aderendo al piano Grow, che tra le altre cose include lo 0,5% di cashback su tutte le spese e carte fisiche e virtuali gratuite. La promo è disponibile online accedendo al sito ufficiale wamo tramite il box qui sotto.

