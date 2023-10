Nuovo antivirus? Total Security di Bitdefender è in super offerta a 31,99 euro (-62%)

L'ultima offerta di Bitdefender ti consente di risparmiare 53 euro sul piano di 12 mesi Total Security, il pacchetto che offre una protezione completa contro le minacce informatiche per Windows, macOS, iOS e Android. La spesa per 1 anno di protezione digitale ai massimi livelli è di appena 31,99 euro, anziché 84,99 euro, per effetto del maxi sconto pari al 62%. Sono previsti sconti nell'ordine del 60% anche per gli altri due piani, Antivirus Plus (15,99 euro anziché 39,99 euro) e Internet Security (25,49 euro anziché 64,99 euro).

1 anno di Bitdefender Total Security in sconto del 62%

Bitdefender è uno dei migliori antivirus oggi in circolazione. Lo dicono le statistiche raccolte da AV TEST tra il 2011 e il 2022, con Bitdefender davanti a tutti nelle graduatorie "Miglior protezione dalle infezioni" e "Minimo impatto sulle prestazioni".

Alle sue spalle Bitdefender ha concorrenti del calibro di Kaspersky e Norton, giusto per dare un quadro più chiaro della classifica elaborata da AV Test prendendo come riferimento un arco temporale piuttosto lungo.

Per ogni piano è possibile aggiungere una VPN Premium al costo di 29,99 euro per il primo anno. Tra i suoi vantaggi si annoverano la navigazione in anonimo, il traffico cifrato in maniera illimitata e la protezione dei tuoi hotspot Wi-Fi. Il prezzo reale dell'opzione VPN senza sconto è di 69,99 euro, con un risparmio dunque di 40 euro.

Approfitta ora dell'ultima promo di Bitdefender sul piano completo Total Security, per risparmiare oltre 50 euro in 12 mesi sul prezzo di vendita consigliato al pubblico di 84,99 euro. In alternativa puoi scegliere anche fra il piano Antivirus Plus e Internet Security.

