Nuovo aggiornamento iOS: presto in arrivo la versione 17.6.2

Apple si prepara a rilasciare un nuovo aggiornamento per i dispositivi iOS, la versione 17.6.2 è in arrivo. In attesa di iOS 18.

