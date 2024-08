Nuovi clienti ING: 100 euro di Buoni Amazon con Conto Corrente Arancio Più

Il gruppo bancario olandese ING ha alzato il tiro con una promozione che conquisterà tutti i nuovi clienti. 100 euro di Buoni Amazon solo per aprire Conto Corrente Arancio Più.

Questo conto online offre una miriade di vantaggi: zero canone e la carta di credito gratuita se si accredita lo stipendio. In alternativa, sono sufficienti entrate di almeno 1.000 euro al mese. Non è un sogno, ma soltanto una buona offerta bancaria.

Fino a 100 euro di Buoni Amazon: come ottenerli

La procedura è facile. Basta aprire Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre e registrarsi con il codice ING2024. Poi, via agli acquisti! Per ottenere i primi 50 euro di buono, è sufficiente fare un primo acquisto di qualsiasi importo con la carta di debito Mastercard. Poi, basta spendere almeno 500 euro entro il 29 novembre. Questo sforzo sarà premiato con altri 50 euro di buono.

Come attivare il conto? Basta un bonifico bancario di qualsiasi importo, anche un simbolico euro. La cosa importante è che, dopo aver aperto il conto, questo rimanga attivo con almeno 200 euro fino all'arrivo del tanto agognato premio. Niente posta raccomandata, ma soltanto una email al proprio indirizzo di posta elettronica.

Insomma, ING ha reso le cose molto semplici. Si apre un conto, si inserisce il codice, si fa un primo acquisto e, con una spesa totale di 500 euro, si ottengono i 100 euro di Buoni Amazon. Il tutto mentre ci si gode i vantaggi di un conto a zero canone con carta di credito gratuita. Sembra quasi troppo bello per essere vero, ma a volte nella vita le cose belle accadono davvero.

