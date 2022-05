Nuovi auricolari Amazon Echo Buds ad un prezzo FOLLE, approfitta dello sconto

Amazon è tornata con i "nuovissimi" Echo Buds, completi di una vera cancellazione attiva del rumore (ANC), una migliore qualità audio e un design rinnovato. La società è riuscita ad includere tutto questo mantenendo il prezzo basso. Stiamo parlando di soli 89,99€ invece di 119,99€, acquistalo ora su Amazon.

Gli auricolari stessi sono più piccoli del 20% e sono circa due grammi più leggeri rispetto alla prima versione. Quattro set di gommini e due misure offrono diverse opzioni per trovare la migliore vestibilità.

Questa volta Amazon ha optato per microfoni esterni nella parte superiore e inferiore di ciascun auricolare e ha ridotto i punti di contatto di ricarica da cinque a tre. Come la versione precedente, i nuovi Echo Buds sono classificati IPX4 contro gli schizzi d'acqua. Non è una protezione totale, ma dovrebbe essere sufficiente per resistere al sudore durante un allenamento.

Anche la custodia di ricarica inclusa è stata ridisegnata. È il 40 percento più piccola e, come gran parte della concorrenza di questi tempi. Tra gli aggiornamenti è presente anche un LED che indica lo stato della batteria e la ricarica wireless, così come il passaggio a USB-C.

Sebbene la configurazione iniziale non sia veloce come AirPods e iOS, Amazon ha semplificato le cose. Come nel caso dei primi Echo Buds, tutto viene eseguito tramite l'app Alexa sul telefono. Tutto quello che devi fare è aprire la custodia di Echo Buds e attendere che la luce blu indichi che sei in modalità di associazione. Da lì, un pop-up ti guiderà attraverso la configurazione iniziale.

All'interno dell'app Alexa, Amazon ti offre molte opzioni per personalizzare gli Echo Buds. Innanzitutto, l'azienda ha inserito un rapido accesso ai livelli della batteria, alla modalità ANC, alla disattivazione del microfono e alle informazioni sull'allenamento direttamente nella schermata principale. Un tocco sull'icona a forma di ingranaggio a destra apre le impostazioni dettagliate. Li troverai: come attivare il risparmio energetico per prolungare la durata della batteria, abilitare Alexa per l'uso a mani libere e regolare il tono laterale (la quantità di voce che senti durante le chiamate).

Ci sono anche le impostazioni manuali per l'EQ per regolare bassi, medi e alti, oltre a un test di adattamento della punta dell'orecchio, la cronologia degli allenamenti e uno strumento "Trova" che ti aiuta a localizzare un auricolare fuori posto.

L'azienda afferma che il nuovo "driver ad alte prestazioni" da 5,7 mm in ciascuno dei nuovi Echo Buds offre "una maggiore fedeltà nei bassi e negli acuti". Non solo il nuovo modello suona meglio, ma i miglioramenti audio vengono applicati in modo più uniforme.

