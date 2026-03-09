Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Nuova VPN veloce e sicura: ecco la migliore da scegliere a marzo 2026
Con NordVPN è possibile accedere a una VPN veloce, sicura e ricca di vantaggi: è la migliore su cui puntare oggi.
Davide Raia
Pubblicato il 9 mar 2026
Per attivare una VPN completa, veloce e sicura, in questo momento, la scelta non può che ricadere su NordVPN, un servizio in grado di soddisfare appieno tutte le esigenze degli utenti. Grazie alla promo in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promo è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Attiva qui l'offerta di NordVPN

NordVPN

La VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile accedere alla VPN giusta da attivare oggi. Il servizio si caratterizza per:

  • una politica no log e, quindi, per la possibilità di utilizzare la connessione senza un monitoraggio della propria attività
  • la crittografia del traffico dati che permettete di rendere sicura una connessione anche quando il punto di accesso non è privato (come un hotspot Wi-Fi pubblico)
  • l'uso della VPN da 10 dispositivi in contemporanea per account, senza limitazioni di banda e di traffico dati disponibile
  • un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica evitando censure e blocchi durante la connessione

Sfruttando la promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e completare l'attivazione.

La VPN propone anche i piani Plus e Ultimate che, con pochi euro in più, garantiscono l'accesso a una suite ancora più completa di servizi con la possibilità di incrementare la sicurezza della connessione, sfruttando sistemi antivirus e antimalware, migliorare la privacy e poter contare anche su password manager e su tanto spazio cloud con la protezione della crittografia.

Attiva qui l'offerta di NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

