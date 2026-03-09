Nuova VPN veloce e sicura: ecco la migliore da scegliere a marzo 2026

Per attivare una VPN completa, veloce e sicura, in questo momento, la scelta non può che ricadere su NordVPN, un servizio in grado di soddisfare appieno tutte le esigenze degli utenti. Grazie alla promo in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promo è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

La VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile accedere alla VPN giusta da attivare oggi. Il servizio si caratterizza per:

una politica no log e, quindi, per la possibilità di utilizzare la connessione senza un monitoraggio della propria attività

la crittografia del traffico dati che permettete di rendere sicura una connessione anche quando il punto di accesso non è privato (come un hotspot Wi-Fi pubblico)

l'uso della VPN da 10 dispositivi in contemporanea per account, senza limitazioni di banda e di traffico dati disponibile

un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica evitando censure e blocchi durante la connessione

Sfruttando la promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e completare l'attivazione.

La VPN propone anche i piani Plus e Ultimate che, con pochi euro in più, garantiscono l'accesso a una suite ancora più completa di servizi con la possibilità di incrementare la sicurezza della connessione, sfruttando sistemi antivirus e antimalware, migliorare la privacy e poter contare anche su password manager e su tanto spazio cloud con la protezione della crittografia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.