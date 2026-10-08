Nuova VPN senza limiti: ora Surfshark costa meno di 2,5 euro al mese

Per una nuova VPN senza limiti è possibile scegliere Surfshark, con il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi. Grazie alla promo, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese. Per accedere all'offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Surfshark, premendo sul box riportato qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c'è una garanzia di rimborso di 30 giorni. Si tratta di una promo completa e vantaggiosa, che sarà attivabile per un breve periodo di tempo.
Perché Surfshark è la VPN giusta da scegliere oggi
Con Surfshark è possibile accedere a una VPN senza limiti, con possibilità di criptare il traffico dati, in modo da navigare in sicurezza anche quando si utilizza una rete non privata.
In aggiunta, c'è la possibilità di sfruttare un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, andando a scegliere un server situato in un altro Paese per aggirare blocchi geografici e censure online.
La VPN è utilizzabile da più dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati, per un utilizzo realmente multi-dispositivo, sempre con un solo account.
Surfshark, quindi, mette a disposizione un pacchetto completo di funzionalità, con la possibilità di navigare in sicurezza e con la massima protezione e privacy.
La promo in corso fa la differenza: la VPN, infatti, può essere attivata con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese per un totale di 27 mesi (24 mesi con 3 mesi extra).
Quest'offerta, valida solo per un breve periodo, include anche 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti che la scelgono.
Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e poi seguire una breve procedura di attivazione online.
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