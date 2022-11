Nuova VPN quasi gratis con quest'ottima offerta a tempo limitato

Le VPN gratis sono molto richieste ma presentano fin troppe limitazioni, sia in termini di velocità di connessione che di effetti traffico dati disponibile. Meglio puntare, quindi, su di una soluzione a pagamento in grado di azzerare tutti i limiti e offrire un utilizzo completo, veloce e davvero sicuro della rete VPN.

Fortunatamente, è possibile accedere ad una delle migliori VPN sul mercato quasi gratis. Grazie all'offerta in corso, infatti, Atlas VPN costa appena 1,45 euro al mese. Per accedere a questo prezzo è necessario attivare il Piano VPN 2 Anni che dà diritto a 6 mesi gratis aggiuntivi per un totale di 30 mesi di sottoscrizione. Il costo è di circa 43 euro che equivalgono proprio ad una spesa di 1,45 euro al mese con uno sconto dell'85%.

L'offerta, lanciata da Atlas VPN per il Black Friday, è ancora disponibile, nonostante il "venerdì nero" sia già passato. Per attivarla è, quindi, possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale della VPN.

Nuova VPN quasi gratis con l'offerta di Atlas VPN

Scegliere Atlas VPN è davvero molto conveniente e garantisce la possibilità di attivare una nuova VPN sicura, completa e veloce quasi gratis. Con Atlas VPN è possibile accedere a un servizio:

multi dispositivo con la possibilità di accedere ad un numero illimitato di dispositivi con un solo account

con la possibilità di accedere ad un numero illimitato di dispositivi con un solo account multi piattaform a grazie alle app native per tutte le principali piattaforme software

a grazie alle app native per tutte le principali piattaforme software sicuro in quanto protetto da crittografia

in quanto protetto da crittografia privato grazie ad una rigorosa politica No Log

grazie ad una rigorosa politica No Log veloce per via della possibilità di sfruttare una rete di oltre 750 server senza limiti di banda

Con l'offerta in corso, Atlas VPN comporta una spesa di appena 1,45 euro al mese con la possibilità di attivare una nuova VPN quasi gratis. Basta scegliere il Piano 2 anni per avere l'85% di sconto e ottenere 6 mesi gratis aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.