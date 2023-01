Nuova VPN per iniziare il 2023: ecco la scelta giusta ad appena 1,45 euro al mese

Il 2023 prende il via con una certezza: la scelta della miglior VPN passa per alcuni servizi di riferimento per il settore. In questo momento, considerando le tante offerte disponibili, è facile identificare quella che è la migliore opzione per rapporto qualità/prezzo ad inizio 2023.

Per accedere ad una VPN completa, sicura e veloce, infatti, è possibile puntare su AtlasVPN. Il servizio è proposto in offerta, in occasione dell'inizio del nuovo anno, con uno sconto dell'85% che permette di minimizzare la spesa per la VPN, senza compromessi sulla qualità. Con l'offerta attuale, è possibile scegliere il piano biennale di AtlasVPN per ottenere 6 mesi gratis per un totale di 30 mesi di sottoscrizione.

In questo modo, la spesa di circa 43 euro viene dilazionata per un lungo periodo di tempo con un esborso effettivo di appena 1,45 euro al mese. Per richiedere la nuova offerta è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale di AtlasVPN, raggiungibile all'indirizzo qui di sotto:

Nuova VPN per il 2023: ecco perché AtlasVPN è la migliore per rapporto qualità/prezzo

Il servizio proposto da AtlasVPN ha tutti gli elementi utili per garantire prestazioni eccellenti agli utenti. La velocità della connessione è sempre al top, grazie ad una rete di oltre 750 server dislocati in tutto il mondo ed all'assenza di limiti di banda per la connessione.

Da notare, inoltre, che il traffico web è protetto dalla crittografia, per massimizzare la privacy, e da uno strumento anti-malware, per massimizzare la sicurezza. AtlasVPN può, inoltre, essere utilizzata su un numero illimitato di dispositivi in contemporanea e su tutte le piattaforme.

Con la nuova offerta di inizio 2023, quindi, è possibile attivare AtlasVPN al prezzo di 1,45 euro al mese con uno sconto dell'85%. L'offerta riguarda il piano biennale della VPN che include 6 mesi gratis aggiuntivi. Per scoprirne i dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

