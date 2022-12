Nuova VPN per iniziare il 2023: con l'offerta CyberGhost bastano 2 euro al mese

Per una connessione sicura, privata e veloce è sempre più importante affidarsi ad una VPN e, per scegliere il servizio giusto a cui affidarsi nel 2023, ci sono diverse opzioni da considerare. È molto importante valutare con precisione la giusta VPN con cui iniziare il 2023 in modo da poter contare su di un servizio davvero veloce, sicuro e senza limitazioni.

Tra le tante opzioni disponibili per chi è in cerca della migliore VPN nel 2023 un ruolo di primo piano viene ricoperto da CyberGhost che, con l'offerta attuale, diventa ancora più conveniente. Per i nuovi utenti, infatti, bastano appena 2 euro al mese per poter utilizzare una delle migliori VPN sul mercato, senza limitazioni e con la massima sicurezza per la propria connessione.

Per accedere all'offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto. La promozione riguarda il piano biennale di CyberGhost che include 4 mesi gratis aggiuntivi. La spesa di circa 56 euro va, quindi, a coprire 28 mesi di abbonamento per una spesa effettiva di 2,03 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti ci sono anche 45 giorni per esercitare la Garanzia Soddisfatti o Rimborsati.

CyberGhost è la VPN giusta per iniziare il 2023

CyberGhost ha tutte le carte in regola per essere considerata come il miglior servizio VPN da utilizzare nel 2023, sia in termini di sicurezza che di qualità e velocità della connessione. Con il servizio è possibile contare su:

la massima protezione garantita dalla crittografia AES a 256 bit del traffico dati a cui si affiancano ulteriori funzionalità di sicurezza per proteggere la connessione

del traffico dati a cui si affiancano ulteriori funzionalità di sicurezza per proteggere la connessione una politica no log che azzera il tracciamento dell'utente

che azzera il tracciamento dell'utente la possibilità di sfruttare una connessione ad alta velocità , senza limiti di banda e con una rete di migliaia di server sparsi in 91 Paesi al mondo

, senza limiti di banda e con una rete di migliaia di server sparsi in 91 Paesi al mondo la possibilità di utilizzare la VPN su 7 dispositivi in contemporanea e su qualsiasi sistema operativo

Con l'offerta attuale, CyberGhost presenta uno sconto dell'83%. Basta scegliere il piano biennale per ricevere 4 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di sottoscrizione. Il costo complessivo sarà di circa 56 euro che si tradurrà in una spesa di 2,03 euro al mese.

