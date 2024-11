Nuova VPN per il Black Friday: -73% per NordVPN con l'offerta di novembre 2024

Il mese di novembre è appena iniziato ed è già tempo di Black Friday, anche per chi è alla ricerca di una nuova VPN. L'offerta giusta arriva da NordVPN che si conferma, sempre di più, un punto di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di una VPN veloce, illimitata e sicura.

Con la promozione in corso, infatti, è possibile attivare il servizio con un costo di 2,99 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di abbonamento. In questo modo è possibile ottenere fino al 73% di sconto sul costo della VPN.

Questa promo include 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia "soddisfatti o rimborsati". Per accedere all'offerta basta visitare il sito di NordVPN.

NordVPN: arriva lo Sconto Black Friday per la VPN

Con la promo Sconto Black Friday è possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto. Il servizio si caratterizza per:

la crittografia del traffico dati per una connessione privata

del traffico dati per una connessione privata una connessione senza limiti di banda

una politica no log che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento

che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento un network con migliaia di server sparsi in tutto il mondo per evitare blocchi geografici online

sparsi in tutto il mondo per evitare blocchi geografici online la possibilità di utilizzare la VPN su 10 dispositivi, anche in contemporanea, grazie alle varie app messe a disposizione da NordVPN

Grazie alla promozione in corso per il Black Friday, per chi sceglie NordVPN c'è la possibilità di ridurre il costo fino a 2,99 euro al mese, con l'attivazione del piano biennale che aggiunge 3 mesi extra.

In questo modo, quindi, è possibile accedere al servizio per un totale di 27 mesi. L'offerta prevede anche 30 giorni di garanzia di rimborso oltre alla fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal.

Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.