Nuova VPN? Il piano di 28 mesi di NordVPN ora costa meno (-70%)

Per chi è alla ricerca di una nuova VPN, la scelta giusta, in questo momento, non può che essere NordVPN. Il servizio è disponibile in offerta con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (con il codice BLAZE4MO). L'offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta di un risparmio del 70% sul costo del servizio. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, disponibile tramite il box qui di sotto.

La migliore VPN da attivare oggi

Scegliendo NordVPN è possibile accedere a una VPN ricca di vantaggi, con la possibilità di criptare il traffico dati per un accesso a Internet sicuro anche quando si sta navigando da una rete non privata.

Il servizio include anche una politica no log e, quindi, permette di navigare senza alcun tracciamento della propria attività, quando si utilizza la VPN.

Da segnalare anche un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di aggirare blocchi su base geografica e censure online, semplicemente scegliendo un server posizionato in un altro Paese, in modo da spostare il proprio indirizzo IP.

A completare i vantaggi della VPN troviamo l'utilizzo multi-dispositivo, con possibilità di usare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati.

L'offerta in corso permette di attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice sconto BLAZE4MO, e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Da segnalare, inoltre, che è disponibile anche il piano Completo, sempre da 28 mesi, che aggiunge servizi di sicurezza extra, come l'antivirus e il password manager oltre al 1 TB in cloud. Il costo è di 4,33 euro al mese.

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