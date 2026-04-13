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Nuova VPN da attivare ad aprile 2026: ecco la migliore su cui puntare oggi

NordVPN è la soluzione giusta per poter attivare una nuova VPN ad aprile 2026: a questo prezzo è la migliore scelta di oggi.
Nuova VPN da attivare ad aprile 2026: ecco la migliore su cui puntare oggi
NordVPN è la soluzione giusta per poter attivare una nuova VPN ad aprile 2026: a questo prezzo è la migliore scelta di oggi.
Davide Raia
Pubblicato il 13 apr 2026
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La scelta giusta per una nuova VPN da attivare ad aprile 2026 si conferma NordVPN che, con la nuova promo, è ora disponibile in sconto a 2,99 euro al mese andando ad attivare il piano biennale con 30 giorni di garanzia "soddisfatti o rimborsati". L'offerta in questione è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

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NordVPN

La VPN da prendere oggi

Con NordVPN è possibile attivare una VPN senza punti deboli e in grado di offrire una connessione protetta, sicura e veloce su tutti i propri dispositivi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata.

C'è poi una politica no log che assicura l'assenza di un tracciamento durante la navigazione. Da segnalare anche un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo: in questo modo è possibile aggirare blocchi geografici e censure online, in modo semplice. Basterà scegliere un server situato in un altro Paese per poter navigare senza limitazioni e blocchi su base geografica.

NordVPN è anche una VPN multi-dispositivo: il servizio è disponibile con app dedicate su tutti i principali sistemi operativi e permette la navigazione da 10 dispositivi in contemporanea con un solo account, senza limitazioni di banda e di traffico dati, per un utilizzo davvero completo e limitato.

Sfruttando la promozione in corso oggi, NordVPN è ora disponibile in promo con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese. L'offerta in questione prevede 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

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