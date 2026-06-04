Nuova VPN? Con lo sconto del 70% è il momento giusto per scegliere Proton VPN

Per usare una VPN di qualità è possibile puntare su Proton VPN, servizio ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti, grazie a funzionalità avanzate e alla possibilità di sfruttare una connessione sicura e privata.

Con la promozione in corso, Proton VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese, beneficiando di uno sconto del 70% sul costo del piano biennale.

L'offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è accessibile tramite il sito ufficiale di ProtonVPN, qui di sotto.

Questo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

La VPN da scegliere oggi?

Con Proton VPN è possibile scegliere una VPN senza limiti con la protezione della crittografia e un accesso completo e sicuro a Internet, anche quando si sta utilizzando una rete non privata.

Il servizio prevede una politica no log certificata e, quindi, garantisce l'assenza di un sistema di tracciamento dei dati di utilizzo dell'utente durante l'accesso alla VPN.

Da segnalare anche un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica e censure online, grazie alla possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese.

La VPN, inoltre, permette l'utilizzo multi-dispositivo con la possibilità di utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea, sfruttando le varie app messe a disposizione da Proton VPN.

Sfruttando la promozione in corso, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese, grazie allo sconto del 70% che viene messo a disposizione dei nuovi utenti che scelgono il piano di 24 mesi, per un utilizzo illimitato del servizio per un lungo periodo.

L'offerta è accessibile tramite il box qui di sotto, seguendo una veloce procedura di sottoscrizione online.

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