Nuova VPN? con la promo di febbraio di AtlasVPN bastano 1,81 euro al mese

Per chi è alla ricerca dell'offerta giusta per una nuova VPN c'è la possibilità di iniziare il mese di febbraio con il piede giuste: AtlasVPN, una delle migliori VPN sul mercato, propone un'offerta di grande interesse che garantirà agli utenti la possibilità di accedere ad un servizio completo, sicuro e realmente privato ad un prezzo scontato dell'81%. Con l'offerta di AtlasVPN, infatti, la spesa sarà di 1,81 euro al mese. Questa promozione sarà disponibile per un periodo di tempo limitato, tramite il sito ufficiale della VPN, linkato qui di sotto.

Nuova VPN? Ecco i vantaggi dell'offerta di AtlasVPN

Con AtlasVPN è possibile accedere ad un servizio VPN sicuro, completo e veloce da utilizzare con tutti i propri dispositivi, a prescindere dal sistema operativo. La VPN, infatti, presenta le seguenti caratteristiche:

connessione ad Internet protetta dalla crittografia AES a 256 bit per garantire la massima sicurezza anche grazie ad uno strumento di protezione contro malware, phishing e altre minacce del web

per garantire la massima sicurezza anche grazie ad uno strumento di protezione contro malware, phishing e altre minacce del web una politica no log che garantisce l'assenza di un tracciamento dell'attività dell'utente

che garantisce l'assenza di un tracciamento dell'attività dell'utente un network di oltre 700 server s parsi in tutto il mondo che consente di aggirare qualsiasi restrizione geografica per l'accesso ai servizi web

parsi in tutto il mondo che consente di aggirare qualsiasi restrizione geografica per l'accesso ai servizi web una connessione illimitata che non presenta, quindi, un limite alla banda o al traffico dati disponibile

che non presenta, quindi, un limite alla banda o al traffico dati disponibile un accesso multi-dispositivo grazie alla possibilità di utilizzare la VPN da un numero illimitato di dispositivi, anche in contemporanea

grazie alla possibilità di utilizzare la VPN da un numero illimitato di dispositivi, anche in contemporanea un accesso multi-piattaforma grazie alle app native disponibili per diversi sistemi operativi

Con l'offerta di AtlasVPN è possibile, quindi, abbattere i costi per la VPN. Il servizio presenta un costo periodico di 1,81 euro al mese con l'81% di sconto per chi sceglie il piano biennale con fatturazione anticipata e spesa complessiva di 43 euro (cica 14 euro al mese per 3 mesi pagando con PayPal). Per attivare l'offerta, disponibile per un periodo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.