Nuova VPN a prezzo ridotto per iniziare il 2023 grazie all'offerta di Surfshark

La scelta della miglior VPN per iniziare il 2023 passa per Surfshark che ha dato il via all'anno con il lancio di una nuova offerta che garantisce uno sconto dell'82% sull'abbonamento biennale andando, inoltre, ad includere 2 mesi gratis aggiuntivi, per una sottoscrizione totale di 26 mesi. Quest'offerta rappresenta l'occasione giusta per attivare una nuova VPN completa, sicura e affidabile ad inizio 2023. Per scoprire i dettagli completi sull'offerta, che permette di attivare Surfshark a 2,30 euro al mese, è possibile fare riferimento al link seguente:

Surfshark: il 2023 ha già scelto la sua migliore VPN?

La candidatura di Surfshark a miglior VPN del 2023 è davvero solida. Il servizio, infatti, è completo, sotto tutti i punti di vista, rappresentando la scelta giusta per tutte le tipologie di utenti. Con Surfshark, infatti, è possibile accedere a:

una connessione ad alta velocità grazie all'assenza di limiti di banda (che caratterizzano di solito le VPN gratuite) e ad una rete di migliaia di server sparsi in tutto il mondo

grazie all'assenza di limiti di banda (che caratterizzano di solito le VPN gratuite) e ad una rete di migliaia di server sparsi in tutto il mondo una connessione sicura e protetta grazie alla presenza di uno strumento di blocco di annunci e malware, all'adozione di una politica no log e al blocco automatico dei pop-up dei cookie oltre che all'accesso con sistema di verifica a due fattori

grazie alla presenza di uno strumento di blocco di annunci e malware, all'adozione di una politica no log e al blocco automatico dei pop-up dei cookie oltre che all'accesso con sistema di verifica a due fattori la possibilità di utilizzo da un numero illimitato di dispositivi con la possibilità di utilizzare le app del servizio per i vari sistemi operativi

Con l'offerta di inizio 2023, quindi, è possibile attivare Surfshark al prezzo di 2,30 euro al mese. La promozione riguarda il piano biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi (per un totale di 26 mesi) con uno sconto complessivo dell'82% rispetto al prezzo mensile. Da notare che è anche possibile puntare sul piano annuale, scontato a 3,99 euro al mese (circa 56 euro, con uno sconto del 69% rispetto all'abbonamento mensile)

