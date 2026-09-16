Nuova VPN a meno di 2,5 euro al mese: ecco la promo di Surfshark

Per una nuova VPN senza limiti è possibile puntare su Surfshark, ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato.

La promozione garantisce un risparmio dell'85% sul costo del servizio e include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per attivare la promo è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Surfshark, accessibile tramite il box qui di sotto.

La VPN da scegliere oggi

Surfshark ha tutto quello che serve per chi è alla ricerca di una VPN senza limiti. Il servizio garantisce, infatti, una navigazione protetta dalla crittografia, per un accesso a Internet sicuro anche quando si utilizza una rete non privata.

In aggiunta, la VPN permette di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, garantendo all'utente la possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese e, quindi, di aggirare blocchi su base geografica.

Da segnalare anche l'uso della VPN da più dispositivi in contemporanea, sfruttando le app ufficiali messe a disposizione dal servizio, e una politica zero log, che assicura l'assenza di un tracciamento.

Surfshark, quindi, rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti che hanno bisogno di una VPN illimitata, con possibilità di abbattere il costo del servizio grazie alla scelta del piano da 27 mesi (24 mesi + 3 mesi extra).

In questo momento, la VPN è disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese. L'offerta, inoltre, include 30 giorni di rimborso e permette il passaggio alla versione One con un costo aggiuntivo di appena 30 centesimi al mese. Questa versione include funzionalità di sicurezza aggiuntive (come il sistema antivirus). Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata.

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