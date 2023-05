Nuova VPN a maggio? 3 motivi per puntare su NordVPN (in sconto del 59%)

Il mese di maggio è appena iniziato e se siete alla ricerca di una nuova VPN, senza dubbio, vi siete già imbattuti in NordVPN, servizio considerato da molti come la miglior app VPN sul mercato. Si tratta di un servizio molto chiacchierato che, oltre al marketing, si basa su solidissime basi, grazie ad un'infrastruttura capillare e a parametri di sicurezza e privacy al top.

In più, con l'offerta in corso, è possibile ottenere uno sconto fino al 59% con 3 mesi gratis aggiuntivi attivando il piano biennale di NordVPN. Grazie a quest'offerta, infatti, è possibile accedere al servizio con un costo a partire da 3,99 euro al mese. Ci sono diverse soluzioni tra cui scegliere (è anche possibile aggiungere 1 TB in cloud oltre al password manager multi-piattaforma). Tutti i dettagli sono disponibili al link qui di sotto.

La miglior VPN di maggio? Ecco perché scegliere NordVPN

NordVPN è considerata come una delle migliori o addirittura la miglior VPN sul mercato. Questo per via della combinazione di diversi elementi. Ci sono almeno 3 motivi per cui conviene puntare su NordVPN:

la semplicità d'uso ; NordVPN è attivabile con la massima semplicità e per accedere alla connessione VPN basta un clic ; in più, l'app è disponibile su tutti i sistemi operativi e consente anche l'utilizzo su più dispositivi in contemporanea

; NordVPN è attivabile con la massima semplicità e ; in più, l'app è disponibile su tutti i sistemi operativi e consente anche l'utilizzo su più dispositivi in contemporanea la sicurezza della connessione ; il traffico dati tramite VPN viene protetto dalla crittografia A-256 che garantisce protezione e privacy; c'è anche un sistema anti-malware che permette di navigare in sicurezza

; il traffico dati tramite VPN viene protetto dalla che garantisce protezione e privacy; c'è anche un che permette di navigare in sicurezza una rete di server capillare; NordVPN propone una rete di migliaia di server sparsi in tutto il mondo che si traduce in una connessione ad alta velocità (ottima per lo streaming) e nella possibilità di aggirare facilmente qualsiasi limite geografico all'accesso ai servizi web

Con l'offerta in corso, relativa al piano biennale, è possibile attivare NordVPN ad appena 3,99 euro al mese beneficiando di uno sconto fino al 59% e di 3 mesi gratis (per un abbonamento di 27 mesi quindi). Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

