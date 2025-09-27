Nuova VPN a fine settembre 2025: la scelta migliore è questa

La VPN giusta da attivare a fine settembre 2025 continua a essere NordVPN, servizio che, da tempo, rappresenta un punto di riferimento assoluto per gli utenti. Con la promozione in corso, legata all'utilizzo del codice sconto BLAZE1MO, è ora possibile attivare il servizio con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese.
L'offerta riguarda il piano di 24 mesi con 4 mesi aggiuntivi. Si tratta, quindi, di una promozione davvero ottima che consente l'accesso completo alla VPN, senza limitazioni e con un costo contenuto, per un lungo periodo di tempo. Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.
NordVPN: ecco perché è la VPN da scegliere oggi
Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN illimitata. Il servizio mette a disposizione dei suoi utenti:
- la possibilità di criptare il traffico dati per un accesso a Internet sicuro anche quando si utilizza una connessione non privata
- una politica no log per navigare senza tracciamento
- un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici online e navigare senza censure
- una connessione priva di limiti di banda
- la possibilità di accedere alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea, utilizzando le app messe a disposizione da NordVPN
Grazie alla promozione in corso, è ora possibile accedere a NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese. L'offerta riguarda il piano di 24 mesi. Aggiungendo al momento del check-out il codice sconto BLAZE1MO è possibile ottenere 4 mesi aggiuntivi di abbonamento, senza costi aggiuntivi.
Per tutti i nuovi utenti, inoltre, c'è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni che consente di "provare" la VPN ed eventualmente richiedere un rimborso completo della spesa. Per accedere subito alla promo basta seguire il link qui di sotto.
